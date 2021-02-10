محافظ كفر الشيخ يقرر إطلاق اسم«بيج رامي» على منشأة رياضية 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يدرس إطلاق اسم «بيج رامي»، مستر أولمبيا 2020، على منشاة رياضية، مقدماً له درع المحافظة، تكريماً له لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عالياً، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

نور الدين: تعاون بيج رامي لنقل خبراته للنشئ

وأكد «نور الدين» أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ ان يكون «بيج رامي» أحد أبنائها المحبوبين، والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته في تنشئة جيل جديد، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس، لتصل الأجيال القادمة إلى نفس مستواه، مؤكداً أنه يعلم أن هناك تعاون بين «رامي» ووزارة الشباب والرياضة، لتبني مشروع رياضي لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب، خاصةً أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات، مكرراً التهنئة لبيج رامي، وقرر إطلاق اسمه على إحدى المنشآت الرياضية بالمحافظة، متمنياً أن يخوض سباقات أخرى، ويفوز بجوائز عالمية.

وعبر «رامي» عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكداً أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة، وأنه يفكر كيف يمكنه تكوين جيل جديد من الأبطال الرياضيين، داعياً إلى إلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وأضاف: «علينا تحديد الأهداف، ونتخطى أي تجربة فشل»، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضاً أن يمثل أي دولة أخرى، برغم العروض المتعددة من عدد من الدول، مؤكداً أنه يحمل الجنسية المصرية، ولا يسعى إلى أن يمثل دولة أخرى.

وأكد «رامي» أنه يتمنى أن يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح، ليكون من بينهم أفضل منه، أنه يستعد لخوض بطولات في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يفكر في دور تثقيفي، متمنياً أن تكون موارد الرياضة ذاتية من خارج الدولة.

وأضاف أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة، ومنهم بطل العالم الشحات مبروك، مؤكداً أنه يفتخر بأنه صياد ومن البرلس، التي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، متمنياً أن يكون من بينهم بطل عالمي جديد.