«طايع» يحتفظ برئاسة نادي السلام البحري ببورسعيد.. و«العيوطي» نائبًا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي السلام البحري ببورسعيد، اليوم، نتيجة انتخابات النادي لفترة جديدة من 2021 وحتى 2025، بفوز السيد طايع رئيسا لمجلس إدارة النادي بالتزكية.

نتائج انتخابات نادي السلام البحري

وجاءت نتائج انتخابات نادي السلام البحري بالموافقة بالأغلبية على مجلس إدارة النادي، وبلغ عدد الأعضاء الحضور 998، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 981، ووافق على المجلس الحالي 885 صوتًا، بينما وصل عدد الأصوات الغير موافقة 98 صوتًا، والباطلة 17 صوتًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه تمت الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة من السيد طايع رئيس مجلس الإدارة والدكتور مسعد العيوطي نائب الرئيس، وأحمد بحيرى أمين الصندوق.

فوز الأعضاء فوق السن بالتزكية

كما أوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز أعضاء مجلس الإدارة فوق السن بالتزكية، وهم:

أحمد أبو زيد، وخالد سلامة، ورامي طايع، وسامح أبو سمرة، ومحمد حميد، أما أعضاء مجلس الإدارة تحت السن، هم: حسام أبو سمرة، وصلاح عرفة.