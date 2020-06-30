نادي المنيا ينهي استعداداته لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية غدا

أنهى نادي المنيا الرياضي استعداداته لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، بدءا من غد الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءا، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على الصحة العامة.

وقام النادي خلال الفترة الأخيرة بعدة إجراءات تتمثل في تعقيم مقاعد النادي، ودورات المياه، وكذلك جميع الطرقات داخل النادي والمباني.

وجدد مسؤولو النادي بوابته بكورنيش النيل من الداخل والخارج تجديدًا شاملًا، وأنشأوا دورات مياه جديدة للرجال والسيدات بالناحية الشمالية من الحديقة، لزيادة أعداد الحمامات داخل النادي وتحسين الخدمة للرواد.

ومن المقرر، أن يكون الدخول بدءا من الغد عبر بوابة كورنيش النيل فقط، بعد أن تم تخصيص مدخلين للدخول أحدهما للرجال والآخر للسيدات، حيث يوجد عبر كل مدخل منهم بوابة تعقيم وجهاز مقياس حرارة، وجهاز مقياس نسبة الأوكسجين يستخدم عند الحاجة.

ويرتدي أفراد الأمن والعمال داخل النادي الكمامات والقفازات والشيلد، مع وضع الكراسي على مسافة تباعد 2 متر داخل الحديقة.

وشددت إدارة النادي على أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بدخول النادي بإظهار الكارنيه على البوابة، حيث إنه لن يًسمح بدخول مرافقين مع الأعضاء، وكذلك الالتزام بالوقوف في بوابة التعقيم حتى انتهاء التعقيم وكذلك قياس درجة الحرارة.

ولن يُسمح بالدخول إلا بإرتداء الكمامة لكل عضو، مع الالتزام بجلوس الأطفال مع ذويهم، والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بينهم.

وقررت إدارة النادي منع اصطحاب الأطفال للدراجات وكرات القدم حفاظا عليهم من الاختلاط مع الأطفال الآخرين، مع استمرار غلق منطقة ألعاب الأطفال والملاعب وحمام السباحة، وجميع الأنشطة بالنادي، ماعدا ملعب التنس الأرضي وتراك الملعب الكبير، لحين ورود تعليمات من وزارة الشباب والرياضة والاتحادات.