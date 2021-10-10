فرحة هسترية لأسرة بيج رامي بعد فوزه: «الساندو عندنا ومحدش قدنا» (فيديو)

فرحة عارمة سيطرت على أسرة بطل كمال الأجسام بيج رامي، بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي ببطولة «مستر أولمبيا»، إذ تابعوا النتيجة من خلال شاشات التلفزيون داخل المنزل، وكانت بصحبتهم كاميرا «الوطن»، وظلوا يهتفون بعد إعلان فوزه «الساندو عندنا ومحدش قدنا».

و«الساندو» الذي هتفت به أسرة بيج رامي، هو تمثال برونزي لامع يحصل عليه الفائز بلقب مستر أولمبيا، والتمثال يمثل سنوات من العمل الشاق والتدريب.

الساندو عندنا ومحدش قدنا

فيما قال محمد السبيعي، نجل عم بيج رامي، إنه لا يستطيع التحدث من كثرة الفرحة، «والله من كتر الفرحة مش عارف أقول إيه، مبسوطين جدًا وسعداء، وده توفيق من عند ربنا، دي فرحة لينا كلنا لمصر كلها والوطن العربي كله»، فيما أضاف أدمن صفحة بيج رامي على مواقع التواصل الاجتماعي، «صوتي راح ومش عارف أعبر عن الفرحة اللي جوايا».

أسرة بيج رامي: مبروك لمصر والعرب

فيما أضاف شقيق بيج رامي، ويُدعى محمد: «معدش فيه كلام يتقال، مبروك لينا كلنا، ربنا كلل تعبه بالنجاح، ويارب من نجاح لنجاح إن شاء الله، أنا دلوقتي في دُنيا تانية، وألف مليون مبروك لمصر، السنة دي غير السنة اللي فاتت، السنة دي تأكيد للقاضية بتاعة السنة اللي فاتت، وإن شاء الله يحققها السنة الجاية كمان».

بيج رامي يتفوق على براندون كيري وهادي شوبان

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد، وكان بيج رامي قد حصل على لقب العام الماضي، بعدما جمع 150 نقطة في النهائي، بينما جاء براندون كيري ثانياً ومواطنه فيل هيث في المركز الثالث.