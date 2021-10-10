بطل العالم في كمال الأجسام: مستوى بيج رامي لم يصل له أحد في العالم

قال عمرو بصيلي، بطل العالم في كمال الأجسام، في تصريحات تلفزيونية، إن مسابقة «مستر أولمبيا» تُعد الأكبر عالميا في مجال كمال الأجسام، موضحا أنه من أجل الوصول للمسابقة لابد من العبور بالعديد من المحطات حتى تقف على هذا المسرح، فالأمر ليس بالسهولة التى يعتقدها البعض، مشيرًا إلى أن هناك إنجازات يجب تحقيقها قبل الوصول لها، ومنها الدخول فى تصفيات وتحقيق بطولات، مشيدًا في الوقت ذاته بالمجهود الذي يبذله المصري بيج رامي.

بيج رامي سيحصل على المركز الأول

وتوقع «بصيلي»، أن يحصل بيج رامي على المركز الأول، «المباراة عبارة عن استعراض عضلات، وتنشيف وشكل عام، لكن رامى وصل بمستوى هذه المرة، لم يصل له أحد فى العالم من قبل، كل الحديث عن اللاعبين القدامى قالوا إنه وصل إلى مستوى غير طبيعى من كل الزوايا»، مؤكدًا أنه عاش معه آخر 3 شهور، «هو شخص منظم ولم أر شخص تعب مثلما تعب رامى، رامى أكثر الأشخاص نظاماً، كل شئ بوقت وميعاد».

كمال الأجسام تتطلب نظام حياة.. مش تمرين فقط

وتابع: «المنزل بتاعه ممنوع دخول أى أطعمة سوى طعام الرجيم، حتى المكملات لها موعد، يومه من البداية للنهاية عبارة عن كمال أجسام، كمال الأجسام تتطلب نظام حياة، الأمر ليس تمرينا فقط، أو طعام وشراب، اليوم كله مرتبط باللعبة، أي شخص يصعد على مسرح بطولة مستر أوليمبيا يعد انجازا كبيرا، بيج رامي حقق المركز الأول أمس ونحتاج دعوات المصريين اليوم لكي يحقق المركز الأول».