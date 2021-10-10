زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب المنطقة الواقعة جنوب شرقي بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة جنوب شرقي بيرو في وقت متأخر، أمس السبت، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأحد.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن الزلزال وقع مساء أمس السبت، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال كوسكو في متنزه مانو الوطني.

ولم تصدر معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلن مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر هز منطقة عند الحدود بين البرازيل وبيرو.

وأكد المركز الاوروبي، أن الزلزال وقع على بعد 379 كيلو متر غربي ريو دي جانيرو، وعلى بعد 174 كيلو متر جنوبي بلدية تارائوسا في البرازيل، ووقع الزلزال على عمق 597 كلم تحت سطح الأرض.

إصابة أكثر من 40 شخصاً بجروح جراء زلزال ضرب الساحل الشمالي لـ بيرو في يوليو الماضي

وفي 31 يوليو الماضي، أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح، بينهم 3 إصاباتهم خطرة، جراء زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب الساحل الشمالي لـ بيرو، كما أسفرت الهزة الأرضية عن تضرر عشرات المباني.

وكان مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا غرب بلدة سولانا، و38 كيلومترا شمال بيورا، وعلى عمق بلغ 36 كيلومترا، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وقالت وكالة الدفاع المدني، في ذلك الوقت، إن 187 منزلا تضررت بسبب الزلزال، فيما أصبح من غير الممكن الإقامة في 6 منازل أخرى.

ودمر الزلزال واجهة كاتدرائية العاصمة الإقليمية «بيورا»، فيما ترك المواطنون منازلهم سعيا إلى السلامة في الأماكن المفتوحة.

وفي 29 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قرب الساحل الشمالي لـ بيرو، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 31.3 كيلو متر وعلى بعد 83 كيلو متر الجنوب الغربي لـ«سنتياجو دي كاو» بـ بيرو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.