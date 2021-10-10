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محمود مسلم

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بقيمة مليون يورو

كتب:

الوطن
11:37 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 184 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، وكلًا من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي، بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الأحد، وللاطلاع عليه اضغط هنا

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