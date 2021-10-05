قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.

العفو عن بعض السجناء بمناسبة السادس من أكتوبر

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية ما يلي:

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2021، في العقوبات التالية:

- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المنفذة حتى 6\10\2021، خمس عشر سنة ميلادية.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2021، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم فى جرائم عقوبات سالبة للحرية بسبب جرائم وقعت منهم وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

- ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بالقانون أو محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنواتأو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرارأيهما أقل.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية على النحو التالي: