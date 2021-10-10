محلل أداء منتخب ألمانيا عن عمر مرموش: يشبه بنزيما وفيرمينو

حرص حسن بلتاجي محلل الأداء في الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، على الحديث عن عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي شتوتجارت الألماني.

وأشاد «بلتاجي» بعمر مرموش، وبرحلته الاحترافية في البوندسليجا، مشيرا إلى أن أهم مميزاته إنهاء الهجمات بشكل متقن وتسجيل الأهداف.

وأضاف «بلتاجي» في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «أول مرة سمعت عن عمر مرموش كان بيلعب في فريق رديف فولفسبورج الألماني، وتواصل معي محلل أداء الفريق، خاصة أنه كان زميل دراسة، وقال لي عندنا لاعب مصري كويس تعالى اتفرج عليه».

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