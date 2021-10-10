أسعار تذاكر حفل عامر التوني على مسرح الساقية بالزمالك بنهاية أكتوبر

يلتقي جمهور ساقية الصاوي نهاية الشهر الحالي، للاستماع لباقة من الأناشيد الدينية والقصائد والتراث المصري لعامر التوني ومولويته المصرية، يوم السبت الموافق 30 أكتوبر في قاعة النهر.

وتبدأ أسعار حفل التوني على مسرح الساقية بسعر 50 جنيهًا، ومن المقرر أن ينطلق من الساعة 7 حتى 9 مساءً (أي لمدة ساعتين فقط).

ومن المقرر أن يقدم التوني مجموعة متنوعة من الأناشيد والقصائد، وبينها: «هامت الأرواح، لولا دموعي، لما بدا منك القبول، وما بعدك بعدك»، فضلًا عن الأناشيد المعروفة وسط محبيه، وبينها: «ساكن الفؤاد، أخذتم فؤادي، صبر الفتى، تضيق بنا الدنيا، لا ذنب للعشاق، لا إله إلا الله، يا مليحة، متى يا حبيب القلب، ته دلالًا، ويا نفس عن الحب لا تتوقفي».

أبرز حفلات ساقية الصاوي لشهر أكتوبر

مسرحية حلم العمدة

وتقدم فرقة رنين الفن، مسرحية حلم العمدة التي تعرض الاثنين الموافق 11 أكتوبر بسعر تذكرة يبدأ من 40 جنيها، في تمام الساعة السادسة مساءً.

حفل عمر غاليو

يقدم عمر غالي حفلا غنائيا بسعر يبدأ من 100 جنيه، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل فايرس باند

وفي 15 أكتوبر الحالي، يكون جمهور الساقية على موعد مع حفل فايرس باند الذي يقام في تمام الساعة السادسة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيها.

حفل إسلام فاروق وكريم حراجي

وتستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي لأول مرة، حفلا غنائيا بمشاركة المطرب إسلام فاروق وكريم الحراجي، يوم السبت 16 أكتوبر الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بسعر يبدأ من 50 جنيها على مسرح قاعة الحكمة.

حفل إيمان الشميطي

وتقدم إيمان الشميطي حفلا غنائيا على مسرح النهر، يوم 16 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها.

حفل وصلة سماع

ويقدم أعضاء فرقة وصلة سماع، حفل إنشاد ديني، بسعر يبدأ من 70 جنيها يوم 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

حفل حلمي عبدالباقي

كما يقدم الفنان حلمي عبدالباقي، حفلا غنائيا بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها، يوم 28 أكتوبر الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل علي قنديل

ويعرض الجمعة الموافق 29 أكتوبر، حفلين من الكوميديا مع علي قنديل، بسعر يبدأ تذكرة من 120 جنيها، الأول يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرا، والثاني في الثامنة مساءً.