تفاصيل وأسعار تذاكر الحفل الغنائي الأول للقاء الخميسي في ساقية الصاوي

تستعد الفنانة لقاء الخميسي، لإحياء حفل غنائي، بقيادة يوسف عباس وفرقته، على مسرح ساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 11 فبراير، وهو أول حفل غنائي لها، بعد تقديمها عدة أعمال كممثلة في السينما والتليفزيون أبرزها أدوارها في مسلسل قضية رأي عام ومسلسل راجل وست ستات وفيلم عسكر في المعسكر.

موعد وأسعار تذاكر حفل لقاء الخميسي في ساقية الصاوي

ومن المقرر أن يقام حفل لقاء الخميسي في قاعة النهر في ساقية الصاوي، من الساعة 7.30 مساء حتى الساعة 9.30 مساء، وحددت الساقية أسعار التذاكر بـ95 جنيها.

رد لقاء الخميسي على الهجوم الذي تعرضت له فور الإعلان عن الحفل

وتعرضت الفنانة لهجوم بعد الإعلان عن الحفل ودخولها مجال الغناء، مما دفعها للرد من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنه لا أزمة في ذلك حيث يوجد عدد كبير من المطربين دخلوا عالم التمثيل فيجب أن يكون الممثل قادرا على الغناء والرقص وكل ماهو متعلق بالفن.

وأضافت: «العادي والمفروض إن أي ممثل وممثلة يكون موهوب، عشان لما يطلب منه يغني أو يرقص يكون بيعرف يعمل كده»، متسائلة:«مشوفناش مُمثلين بيغنوا أبدًا طول عمرنا؟»..

كما أوضحت أن هناك فرقا بين المطرب والمؤدي والمغني، وأنها تصنف نفسها مغنية جيدة وتحب الغناء، واستطردت أنها تمارس أيضًا هوايات أخرى بجانب الغناء والتمثيل مثل العزف والرقص والرسم.

وكانت لقاء الخميسي قد تعاقدات على تقديم دور البطولة النسائية في مسلسل «إجازة مفتوحة» أمام الفنان شريف منير، الذي تجسد به دور الزوجة، ومن المقرر عرض العمل بعد موسم رمضان المقبل، ويشارك في البطولة كل من سميحة أيوب، مراد مكرم، دنيا ماهر، شريف إسماعيل، كريم أبوزيد والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد حماقي.