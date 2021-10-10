رحمة حسن: «ليا 40 ألف جنيه عند هاني أسامة وبيقولي معنديش فلوس»

قالت الفنانة رحمة حسن، إنها لها ملبغا من المال لدى المنتج هاني أسامة، منذ عام 2018، ولم تحصل عليه رغم مطالبتها له بشكل متكرر.

وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «صباح الخير أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018، وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس.. أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني، بس مش بقول أنت شغال ما شاء الله.. أنا لا.. شكراً أنا هسيب الرسالة دي هنا».

الفنانة رحمة حسن.. بدأت مشوارها الفني «موديل»

بدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمغني نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في نفس الفترة، وكانت أول أعمالها السينمائية في فيلم «ألف مبروك» مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009، وقدمت خلاله دوراً صغيراً.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم «العالمي» مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم «سمير وشهير وبهير» في عام 2010، واتجهت بعدها للدراما التلفزيونية، حيث قدمت مسلسلات عدة منها «أزمة سكر، الداعية، موجة حارة».

الرجل الأخطر.. آخر أفلام رحمة حسن

كان آخر الأفلام التي شاركت فيها رحمة حسن هو «الرجل الأخطر»، وتدور أحداثه عن عودة «عمر التهامي» من إيطاليا إلى مصر بعد غياب 28 عاما، ويبدأ رحلته في البحث عن حقوقه في عقار مطل على النيل كان ملكا لوالده، وتم استئجاره بالإضافة لوجود بنك كائن في الدور اﻷرضي للعمارة، وحين يحاول «عمر» إقناع أصحاب البنك بمغادرة العمارة، رفضوا وحينئذ قرر سرقة البنك، واستغرق تصوير الفيلم حوالي أكثر من ثلاثة أسابيع متتالية.

أما آخر أعمال الفنانة رحمة حسن الدرامية مسلسل سابع جار، فتدور الأحداث بين عدد من الجيران المقيمين داخل إحدى العمارات السكنية، ومعظمهم من الطبقة المتوسطة، حيث يتعرض المسلسل لكيفية عيش هؤلاء السكان داخل شققهم وخارجها، حيث يواجه كلًا منهم مشاكل حياتية واجتماعية، لكن هذه المشاكل لا يعرفها جيرانه الآخرين، على الرغم من أن هذه المشاكل كبيرة معقدة.