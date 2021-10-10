جلس صلح انتهت بجريمة قتل بـ23 طعنة.. وسجن المتهم 5 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، بسجن عامل كارتة 5 سنوات، بعد إدانته بقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالجيزة وقعت في منطقة الطالبية، بدأت بمشادة كلامية بين عامل كارتة يدعى «نبيل. أ» وأحد الأشخاص.. وتطور الأمر بينهما لمشاجرة، وسرعان ما تدخل الأهالي لفض الخلاف بينهما، وعقد جلسة للصلح بين الطرفين، وأثناء الجلسة تجدد الخلاف مرة أخرى، لأن العامل سب رجل مسن كان من بين مجلس الصلح، وهو ما لم يرض عنه الحضور، وبينهم شاب في مقتبل العمر.

عامل الكارتة ينهي حياة الشاب بـ 23 طعنة

عاتب الشاب عامل الكارتة على سبّه للمسن بغضب، قائلًا له: «عيب متشتمش راجل كبير»، ليرد عليه عامل الكارتة قائلًا: «أنا مليش كبير»، وتدخل الأهالي مرة أخرى وتوجه كل منهما إلى منزله، لكن عامل الكارتة قرر الانتقام من الشاب بـ23 طعنة في الجسد، حيث انتظر الشاب في صباح اليوم التالي أثناء مروره من الشارع، واعتدى عليه بسلاح أبيض «مطواه» محدثا إصابته، وفشلت محاولات الجيران في إنقاذه، وتوفي بمجرد وصوله إلى المستشفى، بينما أمسك الجيران بالمتهم وسلّموه لرجال المباحث.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

بعد تحقيقات متواصلة، أمرت نيابة جنوب الجيزة بإحالة المتهم بالقضية رقم 20610 لسنة 2019 إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وجاء في أمر الإحالة أنّ المتهم «نبيل. إ .ح» (47 عاما)، المقيم في منطقة الطالبية بالجيزة ولا يحمل تحقيق شخصية، ضرب المجني عليه «كريم. ر. ع» عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بينه وبين أحد قاطني شارع المدارس «محل إقامة المجني عليه، حيث اتجه المتهم إلى تلك المنطقة وانهال بالسباب على قاطنيها، فلم يلق ذلك قبولًا لدى المجني عليه الذي عاتبه، فتعدى عليه وضربه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بيد أنّه لم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى ضربه إلى موت المجني عليه على النحو المبين في التحقيقات.

سلاح أبيض دون ترخيص

ضرب المتهم، المجني عليه محمد رفعت عبدالحميد، عمدًا مع سبق الإصرار فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته، وقضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات على المتهم بقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بمنطقة الطالبية.