طعن سيدة حامل في أكتوبر: عامل قتل جنينها بعد انتظار دام 6 سنوات

لا يزال حادث طعن سيدة حامل في 6 أكتوبر، يتصدر محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، وهو الحادث الذي شهد مقتل جنين داخل بطن والدته الحامل، التي كانت تستعد للولادة، بعد انتظار دام 6 سنوات دون حمل ناجح، حيث تخضع المجني عليها للعلاج، حتى الآن، في مستشفى زايد التخصصي، بينما أعلن الأطباء وفاة جنينها داخل بطنها، متأثرا بطعنات طالته في أنحاء متفرقة بالجسد، واستمعت النيابة لأقوالها، وأمرت بحبس المتهم، الذي تبين أنه عامل في مول العرب التجاري بأكتوبر.

طعن سيدة حامل في أكتوبر

التحريات التي جرت حول حادث طعن سيدة حامل في أكتوبر، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أوضحت أن المجني عليها، كانت فى منزلها بمدينة الفردوس بـ6 أكتوبر، بمفردها، وأن المتهم يستأجر شقة بذات العقار.

وبيّنت التحريات أن المجني عليها فوجئت بالمتهم داخل صالة الشقة، بعدما نجح في التسلل إليها من خلال إحدى النوافذ، ولما همّت بالاستغاثة، سدد لها طعنات فى بطنها، بلغ عددها 9 طعنات، أصاب عدد منها الجنين داخل بطنها، وتسببت في وفاته قبل ولادته، ثم لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن الشرطة من تحديد هويته والقبض عليه.

إنقاذ السيدة الحامل

هرع الجيران لانقاذ السيدة الحامل، بعدما سمعوا صوت استغاثتها، وأجرى أحدهم اتصالا بالشرطة وآخر بالإسعاف التي وصلت ونقلتها إلى مستشفى زايد التخصصي، في محاولة لإسعافها، وخضعت لعملية أولية استغرقت قرابة 10 ساعات، كما قال زوجها خلال لقاء مصور مع "الوطن"، بينما أعلن الأطباء وفاة الجنين داخلها.

كنت بعمل عمرة

وأوضح زوج المجني عليها أن وقت الجريمة كان فجر الأحد الماضي، وأنه كان وقتها في العمرة بمكة المكرمة، وكانت زوجته على اتصال به بخاصية الفيديو كول، حيث تبادلا الدعوات أمام الكعبة، وبعدها أغلق الهاتف لأداء صلاة الفجر ثم معاودة الاتصال بها مجددا، قبل أن يفاجأ بسيل من المكالمات التي تخبره أن زوجته نُقلت إلى المستشفى، وبعدها علم بما حدث لزوجته وطفليهما.

حبس المتهم

من جانبها، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، واعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وقال إنه دلف إلى الشقة بغرض السرقة، وفوجئ بالمجني عليها تحاول الاستغاثة، فعاجلها بعدة طعنات، ثم هرب، كما مثُل المتهم أمام قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات.