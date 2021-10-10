الصحة تكشف أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن دخول ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال أسبوع من الآن، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والاستمرار في البعد عن الزحام والتكدس وعدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاءات لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقالت الوزارة أن إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل من الموجات الثلاثة السابقة حتى الآن وكذلك معدلات الوفيات.

أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا أعراضها لم تختلف كثيرًا عن الموجة الأولى منذ انتشار الجائحة بشكل عام وتتمثل أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمصر في «ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والصداع والاحتقان، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والإحساس بالتعب، والأرق والسعال، وتكسير في الجسم وآلم في البطن عند بعض مصابي الفيروس وظهور طفح جلدي».

تطعيم 40% من المواطنين

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهميه حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري، مؤكدة أن لقاحات كورونا مجانية وآمنة ولا تستدعى الخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية قالت بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، مؤكدة توفير كافة أدوية كورونا داخل مسشتفيات العزل الصحي.