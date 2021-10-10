صحفية «الوطن» تحصد جائزة أفضل مقال في مسابقة «ميديا لانسر»

فازت الزميلة إنجي الطوخي، الصحفية بجريدة «الوطن»، بالمركز الأول في مسابقة منصة «ميديا لانسر» لأفضل مقال صحفي نُشر في الفترة من مايو 2020 وحتى مايو 2021، والتي حملت اسم المدون المصري الراحل شريف عبدالعزيز، عن مقال «أيوه أنا فلاحة».

ويناقش المقال ضرورة كسر الصورة النمطية السلبية التي تسيطر على البعض، في التعامل مع الوافدين إلى القاهرة من الأقاليم الأخرى، بهدف الدراسة أو السكن، إلى حد نعتهم بألفاظ سلبية ومنها لفظ «فلاحين» معتبرين أنّه «وصمة».

المسابقة كانت لتكريم الكاتب الراحل شريف عبدالعزيز

وبحسب مصطفى فتحى مؤسس المنصة، فالمسابقة كانت محاولة لتكريم المدون والكاتب المصري الراحل شريف عبدالعزيز، صاحب مدونة «العدالة للجميع»، ومؤلف كتاب «بني آدم»، الذي رحل عن عالمنا في 2019، وهدفت كتاباته لنشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب والتفكير السليم، مؤكدا أنّ المسابقة استهدفت الكتاب المصريين، ووصلت مشاركات من دول عربية أخرى مثل سوريا ولبنان والجزائر واليمن.

وأضاف «فتحي»، أنّ أغلب المقالات التي وصلتنا تميزت بالاختلاف، وكانت تعبر عن مواهب حقيقية، لكن اختيار مقال إنجي الطوخي، جاء لبساطته الشديدة وقدرته على توصيل الفكرة بشكل غير معقد وواضح إلى جانب أسلوبه المهني.