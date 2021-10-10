مصرع ربة منزل وإصابة نجلها جراء اصطدامهما بـ«لودر» في شبرا الخيمة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب نجلها بكسور مختلفة، اليوم؛ إثر اصطدامهما «لودر»، خلال جمعه للقمامة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

التصريح بدفن جثة سيدة شبرا

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة والاستعلام عن حالة المصاب، والتحفظ على «اللودر» وسائقه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد أحمد سالم الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارا بوجود حادث تصادم ومصرع سيدة وإصابة نجلها.

تفاصيل مصرع سيدة وإصابة نجلها بشبرا

وأخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، بالواقعة، وكلف العميد محمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالانتقال لمقر الواقعة، وتبين اصطدام «لودر جمع القمامة» بحي شرق شبرا الخيمة، بسيدة ونجلها خلال مرورهما بجوار منطقة عمله؛ ما أسفر عن وفاة الأم وإصابة الطفل.

كما كشفت التحريات، أن «اللودر» يتبع أحد متعهدي جمع القمامة بالحي، وتم التحفظ على السائق والمركبة لحين انتهاء التحقيقات.