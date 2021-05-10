مصرع طفل اصطدمت به سيارة تابعة لحي غرب شبرا أثناء رفع القمامة

لقى طفل 12 عاما مصرعه، حيث اصطدمت به سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة في أثناء رفع القمامة بشارع أحمد عرابي، واصطدم الطفل بالسيارة، ما أدى إلى وفاته على الفور وتعرض السيارة لبعض الخسائر.

وقام السائق بتسليم نفسه لأجهزة الشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة الطفل إلى مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغا بمصرع طفل 12 عاما، إثر اصطدام سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة به أثناء رفع القمامة ليلا، فلقى مصرعه في الحال.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين أنه اصطدام طفل بسيارة رفع مخلفات تابعة لحي غرب شبرا الخيمة أثناء عمل حملة النظافة لرفع المخلفات من شارع أحمد عرابي، بسبب حركة غير مسئولة بسيارة نظافة تابعة للحي، الأمر الذي تسبب في مصرع الطفل ونقله لمستشفى ناصر العام.

وكشفت المعاينة تعرض السيارة لخسائر مادية وتكسير، كما تبين أن السيارة حمولة 20 طنا، وتحمل رقم 3798، قيادة خالد الحسين أحمد سائق بنزام الأجر اليومي، وقام بتسليم نفسه لقسم أول شبرا الخيمة، حيث يخضع للتحقيق لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفتح تحقيق في الواقعة، وبيان ملابسات الحادث وتوجيه أوجه الرعاية لأسرة الطفل ومتابعة إجراءات تسليم الجثة والتصريح بالدفن ومعاينة السيارة، موجها العزاء لأسرة الطفل، وكلف اللواء سامي علام رئيس حي شرق شبرا، بمتابعة الحادث، وإعداد تقرير مفصل عنه وتوفير الدعم اللازم لأسرة الطفل ضحية الحادث.