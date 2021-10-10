أسرة عامر منيب بعد تصدره التريند: «سند لنا في حياته ومماته»

فى أول تعليق من الأسرة على تصدر اسم الفنان الراحل عامر منيب التريند، بعد خطبة ابنته مريم أمس السبت، قالت شقيقته أمينة منيب، إن شقيقها عايش في قلوب محبيه وفي قلوبنا، من بعد رحيله، لأنه كان ملاك والناس أحست هذا الإحساس خلال سماع أغانيه أو مشاهدة أفلامه.

شقيقته: ربنا يسعد بناته الثلاثة

وأضافت «منيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «عامر منيب كان محبوبا من الجميع لأنه ملك الرومانسية بالنسبة للجمهور، وبالنسبة لنا هو ملاك وأجمل أخ وأحن أب وزوج وهو في مكان أحسن وبنحبه، سندنا في حياته وبعد مماته وربنا يسعد بناته أميراتي مريم وزينة ونور دايما».

عامر منيب يتصدر التريند

وتصدر اسم الفنان عامر منيب جوجل تريند اليوم الأحد، بسبب خطوبة ابنته مريم أمس السبت في حفل أقيم بمدينة الجونة، رغم مرور 10 سنوات على رحيله حيث توفي «منيب» في 2011، بعد صراع مع المرض.

واحتفلت مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها مساء اليوم السبت، وشهد الحفل حضورا عائليا، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم الفن من بينهم الفنانة شيرين رضا والمنتج هاني محروس وزوجته.

من هو عامر منيب؟

وعامر منيب مولود في 1963، قدَّم خلال مشواره الفني ما يقرب من 12 ألبومًا غنائيًا، منذ بداية التسعينيات، حيث قدم أول ألبوماته الغنائية بعنوان «لمحي»، وبعدها قدم 4 ألبومات غنائية، بعنوان «يا قلبي» و«أول حب»، ثم ألبوم و«علمتك»، و«فاكر»، و«أيام وليالي»، وفي عام 2001 قدم ألبوم «وياك»، ثم ألبوم «الله عليك».

كما قام بالتمثيل حيث شارك بعدد من الأفلام السينمائية، منها: «سحر العيون، كامل الأوصاف، الغواص» وغيرها، وطرح أغنية «جيت على بالي» مع الفنانة لطيفة بعد رحيله حيث توفي في 26 نوفمبر 2011.