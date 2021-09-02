في ذكرى ميلاده الـ58.. 12 معلومة عن عامر منيب

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان عامر منيب «2 سبتمبر 1963»، الذى رحل عن عالمنا بعض صراع مع المرض، بينما قدم «ملك الرومانسية»، خلال مشوارة الفنى عدد من الألبومات الغنائية صدر أولها في عام 1990، وحمل اسم «لمحي»، والذي انتجه علي نفقته الخاصة، لتتوالى الألبومات بعدها ليصبح أحد أهم نجوم جيله واستطاع تقديم عدد من الألبومات منها: «حب العمر»، و«أيام وليالي»، و«علمتك»، و«فاكر».

تربي عامر منيب وسط ظروف أسرية مرتبكة، وبخاصة بعد رحيل والدته مبكرا، فتحملت جدته الفنانة الكبيرة، ماري منيب تربيته ورعايته، فكانت تصطحبه معها إلي المسرح، ومن هنا بدأ حبه للفن.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز 12 معلومة عن «ملك الرومانسية»:

- ولد عامر منيب في 2 سبتمبر 1963، بحي الدقي بالجيزة.

- تعد عائلة عامر عائلة فنية، فجدته الفنانة الراحلة ماري منيب، انتقل إلي منزل جدته بشبرا مع أشقائه.

عامر منيب برفقة جدته فى مسرح نجيب الريحاني

- اعتاد الذهاب مع جدته الي مسرح نجيب الريحاني، لمشاهدة أعمالها.

- كان مولعا بالتمثيل والمسرح، رغم حبه الشديد للغناء.

- توفيت جدته وهو مايزال في عمر السادسه، فعاد إلي حضن والده في عام 1969.

- تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985، بعد حصوله علي البكالوريوس بتقدير جيد جدا، ثم أصبح معيدا بالجامعة.

- كان يستثمر وقت فراغه في الغناء لمشاهير الطرب مثل العندليب عبد الحليم حافظ.

أعمال منيب الغنائية والسينمائية

- أصدر عامر منيب ألبومه الأول في عام 1990، والذي يحمل اسم «لمحي»، والذي انتجه علي نفقته الخاصة.

- توالت الألبومات الغنائية لعامر، وأصبح نجما كبيرا، واستطاع تقدم العديد من الالبومات مثل «حب العمر»، و«أيام وليالي»، و«علمتك»، و«فاكر».

- دخل مجال التمثيل من خلال مشاركته في بطولة عدة أفلام سينمائية منها «الغواص»، أمام داليا البحيري، وحسن حسني، و«سحر العيون» في عام 2002، «كامل الأوصاف»، أمام حلا شيحة في عام 2006، و«كيمو أنتيمو»، في عام 2004

- أثناء الشهرة والسطوع، عرف المرض طريقه الي عامر منيب، اذ أصيب بسرطان القولون.

- رحل عامر منيب عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011، تاركا خلفه ميراثا فنيا رائعا، و3 بنات.