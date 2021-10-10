السجن 15 عاما لقاتل زوجة شقيقه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة رئيس وردية بشركة بالسجن المؤبد لإدانته بقتل زوجة شقيقه بطلق ناري من فرد خرطوش، أثناء محاولتها فض مشاجرة بينه وبين شقيقه في مركز منيا القمح.

الأمن يتلقي بلاغًا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من مستشفى منيا القمح المركزي باستقبالها «نسرين ي.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بقرية تلبانة بدائرة المركز، جثة هامدة متأثرة، بإصابتها بطلق ناري من فرد خرطوش، وذلك في مايو من العام الجاري.

تحريات المباحث

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، لمكان اقامتهما للتحري عن الواقعة، وتبين من التحريات أن زوج المجني عليها دخل في مشادة كلامية بينه وبين شقيقه، لكنها تطورت إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم «ك.م.ال»، 48 عامًا، ويعمل رئيس وردية بأحد الشركات، سلاحا ناريا فرد خرطوش، وصوبه نحو شقيقه قاصدًا قتله، إلا أن الزوجه تدخلت في محاولة منها لفض الشجار بين الأشقاء لكن الأخير أصابها من سلاحه بعيار ناري أدى إلى وفاتها في الحال.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القاء القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20510 لسنة 2021 جنايات المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، وأحالته لمحكمة الزقازيق والتي أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا.