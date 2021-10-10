المؤبد لـ12 متهما وبراءة طفل لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 12 شخصًا، بينهم سيدة، بالسجن المؤبد، وبراءة شخص آخر، في تهمة ممارسة التجارة غير المشروعة في المواد المخدرة بدائرة مركز منيا القمح.

الأمن يتلقي بلاغًا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، في أواخر العام الماضي، يفيد بتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث المركز وقت الواقعة، من إلقاء القبض علي 13 شخصًا بينهم سيدة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ممارستهم التجارة غير المشروعة في المخدرات.

تحريات المباحث

وتبين من تحريات المباحث، أن المتهمين كانوا يستخدمون المتهم الثالث عشر كونه طفلًا حدثًا في توزيع المواد المخدرة على عملائهم، متخذين إحدى المزارع وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، إضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة.

وتم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين، وحثرر عن ذلك المحضر رقم 1848 لسنة 2020 جنايات المركز، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات وأحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق وبعد عدة جلسات تم خلالها الاستماع لشهود الإثبات واعتراف المتهمين بالتهمة الموجهة لهم، وبعد الإطلاع علي تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط والاستماع للمرافعة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 12 منهم وبراءة الطفل وإخلاء سبيله من سراي النيابة بعد إتمام الإجراءات كونه حدثًا.