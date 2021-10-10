ابنة عبدالعزيز مخيون تعلن خروجه من المستشفى: «المسحة لسه إيجابية»

تحدث علياء ابنة الفنان عبدالعزيز مخيون، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا. وقالت لـ«الوطن»: «جرى الاستغناء عن أجهزة الأكسجين بالمستشفى، وسيكمل العلاج بالمنزل، ولكن مازالت نتيجة المسحة إيجابية».

وأصيب الفنان عبدالعزيز مخيون، بفيروس كورونا، وغادر المستشفى، ويخضع حاليًا إلى العزل المنزلي وفق بروتوكول العلاج من الفيروس، الذي أقرته وزارة الصحة.

عبدالعزيز مخيون يشكر أشرف زكي

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون، قد حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وكتب: «أخي أشرف زكي.. أنت لا تنتظر شكرًا من إخوتك، إنه طبعك، وإخلاصك وتفانيك في أداء رسالتك السامية النبيلة».

عبدالعزيز مخيون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

وقال «مخيون» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات والمسحة وجاءت النتيجة إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة.

وأبدى عبدالعزيز مخيون، سعادة بالغة إزاء حالة الحب التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته.