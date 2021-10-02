إصابة الفنان عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا ونقله للمستشفى

أصيب الفنان عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا، قبل أيام، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية للوقوف على تفاصيل حالته الصحية.

عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

وقال مخيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه، قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات والمسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة ويتماثل للشفاء حاليا.

وأبدى مخيون سعادة بالغة إزاء حالة الحب التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته، حيث أكد على أنه سيغادر المستشفى فور تحسن حالته بشكل كامل.