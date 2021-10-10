السجن 10 سنوات لسائق «توك توك» اغتصب معاقة ذهنيا داخل مقابر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق توك بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بخطف معاقة ذهنيًا واغتصابها داخل مقابر منيا القمح، تحت تهديد السلاح.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من أسرة معاقة ذهنيًا تبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيمه بدائرة مركز شرطة منيا القمح، تتهم فيه «م.خ»، 23 سنة، سائق «توك توك»، بخطف نجلتهم والتعدي جنسيًا عليها تحت تهديد السلاح، وفر هربًا خشية الفتك به أو القبض عليه.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتبين من تحريات المباحث التي أجراها الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مركز منيا القمح وقت الحادث، أن سائق الـ«توك توك» استغل إعاقتها الذهنية وخطفها أثناء استقلالها للمركبة برفقته تحت تهديد السلاح مستخدمًا «مطواة»، ودخل بها للمقابر وجردها من ملابسها وتعدى عليها جنسيًا كرهًا عنها، وفور عودة المجني عليها لمنزل لاحظت أسرتها حالتها النفسية السيئة، وبسؤالها عما حدث لها أخبرتهم بما حدث.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 28924 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2021، وتمكن ضباط مباحث المركز من القاء القبض علي المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وأحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، وبعد عدة جلسات تم خلالها الإطلاع علي تحقيقات النيابة وتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات علي المتهم بعد ثبوت إدانته.