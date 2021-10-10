«الداخلية» تعيد طفلة مفقودة لأهلها بأسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها بمحافظة أسيوط، في إطار سياسة الوزارة، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنساني.

جهود الأمن تتوصل إلى الطفلة المفقودة

وقالت «الداخلية»، في بيان، إنه تبلغ لقسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين- سائق مركبة توك توك) بعثوره على طفلة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز.

والدة الطفلة تشكر أجهزة وزارة الداخلية

وأضافت أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمكنت من تحديد أهليتها، وجرى استدعاء والدتها «ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة القوصية»، وتعرفت عليها وقررت أنها مقيمة طرفها، وأنها عقب خروجها من المدرسة مع الأطفال ضلت الطريق، ووجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لابنتها المفقودة.