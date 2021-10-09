جهود وزارة «الداخلية» خلال أسبوع: ضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، و«السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية»، ضُبط خلالها 47 متهما، بحوزتهم «21 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 31 قطعة سلاح أبيض»، وضبط «31 قضية إتجار بالمواد المخدرة، و273 قضية متنوعة، ومتهم هارب»، وتنفيذ 3432 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن «الجيزة- أسيوط – السويس – الدقهلية – الغربية – الشرقية – قنا - سوهاج –كفرالشيخ – المنوفية - المنيا - الأقصر - دمياط - البحرالأحمر – أسوان – البحيرة - الإسماعيلية - بورسعيد - الفيوم»، وبحوزتهم «168 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها «سلاح – مخدرات - سرقة»، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة

ضبطت 498 قطعة سلاح ناري، كالتالي: «49 بندقية آلية – 67 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدس – 331 فرد محلي»، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و50 خزينة، و1147 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء

ضبطت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلها «19 مسدس – أجزاء وأدوات التصنيع».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

- ضبط 15 تشكيلا عصابيا، ضموا 57 متهما، ارتكبوا 71 حادث سرقة متنوعة.

- ضبط 26 قضية أحداث.

- كشف غموض 45 حادثا متنوعا، أبرزها «قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد»، وضبط مرتكبيها بإجمالي 79 متهما.

- إعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام

جرى تنفيذ 328632 حكما قضائيا، بإجمالي 29478 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 1251 حكم جناية.

- 124351 حكم حبس.

- 156444 حكم غرامة.

- 46586 مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية: ضبط 11203 قضايا تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالى:

- ضبط 165 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 15932 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بها بـ2.150.820 جنيه.

- ضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 643681 لترا، لبيعها في السوق السوداء.

- ضبط 11020 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2047.789 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 301 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 791.645 طن.

- ضبط 87 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 117.81 طن.

قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 77023 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في هذه القضايا 65.705.720 جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبي:

ضبط 2044 قضية في مجال التهرب الضريبي: «ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت 5.729.480.976 جنيه، وقيمة تعاملات مالية مخفاة لم يخطر الممولين مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها)، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6.771.355 جنيه.

في مجال قضايا الأموال العامة

ضبط 27 قضية فى مجال مكافحة جرائم «النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ - غسل الأموال – الكسب غير المشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 234.767.39 جنيه.

قضايا النقل والمواصلات

- ضبط «2» تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا «2» واقعة متنوعة.

- ضبط 1945 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات

ضبط 293 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 140 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 19 وحدة من بينها: «لاب توب - وحدات معالجة مركزية - فلتر صوت - راوتر».

- ضبط 153 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بإجمالي مضبوطات بلغت 9850، تمثلت في «كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مطبوعات دوائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية».

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط 426 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا «صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة».

- ضبط 1370 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث.

- ضبط 65 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف «التعدي بالردم».

- ضبط 122 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية.

- ضبط 125 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين «407» لانش سياحي.

في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

- ضبط 6385 قضية تموينية متنوعة.

- ضبط 1917 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بمضبوطات بلغت 9976 أرجيلة.

- غلق 7295 محلا مخالفا لمواعيد الغلق.

- ضبط 65484 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 65230، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 254 لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال مكافحة المخدرات

- ضبط 1362 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1525 متهما، وبحوزتهم الآتي:-

- كمية من مخدر البانجو، وزنت 798٫761 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 337٫383 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت 61٫655 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 17٫472 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الكوكايين، وزنت 2٫76 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الآيس، وزنت 7٫135 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الأفيون، وزنت 1٫278 كيلو جرام.

- كمية من مخدر الفودو، وزنت 520 جراما.

- كمية من بذور قنب «بانجو»، وزنت 51 جراما.

- عدد 91٫288 ألف قرص مؤثر.

- عدد 29,162 ألف قرص ترامادول مخدر.

- عدد 526,500 ألف قرص كبتاجون مخدر.

ضبط قضية غسل الأموال: قدرت قيمة الممتلكات بقرابة الـ90 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

ضبط (8) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 75٫000٫000 جنيه.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بإجمالي 6 متهمين، بمضبوطات بلغت 180 كيلو جرام.

في مجال ضبط المخالفات المرورية

- ضبط 240284 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها «36201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5649 موقف عشوائي».

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية

جرى رفع «297 سيارة – 50 دراجة نارية».

في مجال أمن الموانئ

- ضبط 10 قضايا تهريب «بضائع – مستحضرات تجميل»، و53 قضية متنوعة، أبرزها «دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية».

في مجال الأمن السياحي

- ضبط 584 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها «حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية».

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط صور الخروج على القانون كافة.

يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصورها وأشكالها كافة، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية كافة، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.