الداخلية تضبط عددا من جرائم النصب في القاهرة والإسماعيلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لملاحقة جرائم النصب والتزوير، حيث تمكنت من ضبط عدد من المتورطين في وقائع نصب.

سقوط «نصاب التسفير»

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم محافظة الإسماعيلية) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها، بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذاً من الشركة الخاصة به «كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية» وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم توفير تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها إلا أنه لم يحقق وعده ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على (5 جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (ثلاث سيدات) بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام «الفوركس» من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن في سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل في العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر لمنع ضبطهما.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط شرطة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ادعى بأنه «ضابط شرطة» عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته في شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادي، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع «مزور»، واستلامه مبلغا ماليا وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة «مصطنع» عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته (كارنيه ضابط شرطة «مزور» - مبلغ مالي - طبنجة صوت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وأقر بقيامه بإصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع (عامليّن بمطبعة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في تزوير المضبوطات (جهاز كمبيوتر – 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.