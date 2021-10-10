المدرب الأول في مسيرة بيج رامي: مقاتل شرس و«مكنش حوت أكل».. «فيديو»

قال مصطفى المغازي المدرب الأول لـ«بيج رامي»، الذي استمر في تدريبه حتى عام 2010، إن بيج رامي بدأ يتدرب معه في الثانوية العامة في أواخر 2001، وبدأ كمتدرب في الجيم، مشيدا بأخلاقة: «نعم الناس ونعم الأخلاق، أخلاق رامي السبيعي بيتحاكى بيها الناس لحد دلوقتي، وكان زي النسمة الطايرة يخلص تمرينه ويمشي، وكان حبيب الكل وصديق الكل، وحسيت من أول لحظة قابلت فيها رامي إنه طموحه هيوصله للعالمية، وكان مصمم إنه يبقى بطل من الأبطال».

أول اشتراك لـ«بيج رامي» في الجيم كان بـ25 جينها

وكشف المدرب الأول لـ«بيج رامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن أول اشتراك في الجيم لبيج رامي كان 25 جنيها: «كان بيحب اللعبة وكان عاوز يقعد أطول فترة ممكنة في الجيم، وكنت متوقع إنه هيوصل للعالمية، دايما بقول عليه المقاتل الشرس، وكان بينزل من الكويت يتمرن هنا في الجيم لحد ما يرجع تاني الكويت، وكان بياكل بروتين كويس ومكنش حوت في الأكل، وأكله عادي خالص ولكن اللي فرق معاه إنه كان محترف ومقاتل شرس من أقصى مايكون ومحترف جدا، وكان مستواه المادي عالي جدا فكان بياكل كويس جدا».

رامي على طول كان بيتواصل معايا

وأضاف المدرب الأول لـ«بيج رامي» أن: «رامي على طول كان بيتواصل معايا وهو مؤدب وبتاع ربنا وحافظ كتاب ربنا، وكله أدب وأخلاق، وكله رجولة وجدية وربنا مديله حجم عضلي كبير».

وكشف المدرب الأول لـ«بيج رامي» عن أن المرة الأخيرة التي تواصل فيها مع «بيج رامي» كانت من 6 أشهر، وبقوله: «حبيبي يارامي رفعت راسي».