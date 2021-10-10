الأوقاف تعتمد الأذان الموحد في المساجد بصوت الشيخ عبد الباسط «فيديو»

طبق عدد من المساجد اليوم الأحد الأذان الموحد طبقاً لمشروع وزارة الأوقاف الذي أعلنت عنه منذ عام 2019، وأكدت أمس عن تفعيله في 426 مسجداً جديداً خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

إشارة البث المشترك بالمساجد

وقامت بعض المساجد خاصة الجديدة منها التي انضمت للمشروع برفع الأذان الموحد بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي اعتمدته وزارة الأوقاف، والذي من المقرر تعميمه على بقية المساجد التي أعلنت عنها الوزارة، بحسب مشروع يعتمد في الأذان على الصوت الموحد لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة، ويكون ذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد.

أذان صلاة عصر

وسُمع صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يؤدي أذان صلاة عصر اليوم في مسجد الحسين بالقاهرة ومسجد علي بن أبي طالب بحي الدقي بالجيزة، فضلاً عن عدد من المساجد الأخرى في القاهرة الكبرى.

جهاز استقبال الأذان الموحد في المساجد

واعتمدت الأوقاف مشروع الأذان الموحد، في مساجد العاصمة وذلك عبر إشارة البث المشترك بالمساجد، حيث يتم ذلك من خلال جهاز الاستقبال اللاسلكي، الذي يعد أهم خطوة في مشروع وزارة الأوقاف بشأن الأذان الموحد، لأنه يستقبل الشعيرة ومن ثم بثها، ويتكون جهاز الاستقبال من 4 قطع، قطعتان إلكترونيتان، ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

ورغم أهمية جهاز الإرسال في تطبيق الأذان الموحد إلا أن عامل المسجد له دور، حيث يتولى فتح جهاز الاستقبال قبل الأذان بـ 5 دقائق، وينتظر رفع الشعيرة، ويغلق الجهاز عقب الانتهاء من رفع الأذان في الصلاة.

مزايا مشروع الأذان الموحد في المساجد

وتقول وزارة الأوقاف إن نظام البث في مشروع الأذان الموحد «يتميز بتوسط مستوى صوت الميكروفون حتى لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين، وتم ضبطه مسبقاً من مهندسي الصوت حتى لا يستطيع أحد التلاعب في البث ومستوى الصوت»، كما تسعى وزارة الأوقاف إلى تعميم تجربة مشروع الأذان الموحد في باقي المحافظات.