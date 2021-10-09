الأوقاف تعلن تفعيل الأذان الموحد في أكثر من 3500 مسجد

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه جرى ضم 426 مسجدًا جديدًا، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي المساجد التي شهدت تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بها على صعيد مساجد القاهرة الكبرى إلى 3538 مسجدًا.

أهداف مشروع الأذان الموحد

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع «الأذان الموحد» وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، بحسب نص بيان وزارة الأوقاف اليوم.

قافلة دعوية كبرى من الأئمة والواعظات للسودان

وفي سياق متصل، وفي إطار دور وزارة الأوقاف، اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، أسماء الأئمة والواعظات المشاركين في القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل، بهدف المشاركة مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان الشقيق بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية.

وتحمل هذه المبادرة العديد من الأهداف الدعوية، منها نشر روح التسامح الديني وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين.

قائمة بأسماء أعضاء القافلة

1. أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة

2. الشيخ نور الدين محمد قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

3. عمرو محمد مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

4. جمال عبدالعزيز عثمان بالديوان العام

5. الشيخ أسامة محمد محمد الجوهري بالديوان العام

6. الشيخ مصطفى عبدالسلام محمد إمام بأوقاف القاهرة

7. الشيخ محمد عبدالعال محمد إمام بأوقاف القاهرة

8. الشيخ محمد طه رمضان إمام بأوقاف القاهرة

9. الشيخ محمد إبراهيم أحمد رجب إمام بأوقاف جنوب سيناء

10. الشيخ رزق رجب عبدالموجود إمام بأوقاف بني سويف

11. بهيرة محمد بدر الدين واعظة متطوعة

12. جيهان يس يوسف محمود واعظة متطوعة

13. راوية عبدالمنعم خليل واعظة متطوعة

14. سحر رؤوف صبري واعظة متطوعة

15. صفاء إبراهيم عبدالغني واعظة متطوعة

16. عبير أنور محمد خيري واعظة متطوعة

17. مرفت عزت محمد عثمان واعظة متطوعة

18. نجاة علي محمود عقيل واعظة متطوعة

19. وفاء عبدالسلام إبراهيم واعظة متطوعة