وزير النقل يرد على شائعة إصابته بكورونا: أنا في مكتبي

نفي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يمارس عمله منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظة بمكتبه في ديوان عام وزارة النقل، مشيرا إلى أنه بخير ويتمتع بكامل صحته، ويواصل عمله لتنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث كافة مجالات النقل وخاصة السكة الحديد ومترو الأنفاق، موضحا أن مثل تلك الشائعات لم ينظر إليها، وأنه شدد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في السكة الحديد والمترو، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

الوزير: أمارس عملي بشكل طبيعي منذ العودة من إسبانيا

وقال «الوزير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يصب بفيروس كورونا، وأنه منذ عودته من إسبانيا يمارس عمله بشكل طبيعي، منوها إلى أن هناك خططًا شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات.

الوزير: جميع قطارات السكة الحديد والمترو تخضع لتعقيم مستمر

وأضاف كامل الوزير، أن جميع قطارات السكة الحديد والمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل مستمر، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وللحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدا أن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي وقطار المونوريل مستمرة، وسيتم تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب بشكل رسمي قريبا.