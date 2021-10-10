أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022، وتسهيلا على الطلاب لتسجيل طلب اللقاح، كما حددت وزارة الصحة مجموعة من الخطوات التي يجب على طلاب الجامعات اتباعها لأخذ اللقاح، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى بين الطلاب في الجامعات، وحفاظا على سير العملية التعليمية وانتظامها مرة أخرى.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي

وتسهيلا على الطلاب، حددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021، ومن خلال بعض الخطوات التي يمكن على الطلاب اتباعها وكتابة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة والحصول على موعد لتلقي لقاح كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات مع بداية العام الدراسي

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف «طالب جامعي».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والجامعة المنتسب لها للحصول على اللقاح بها.

- يدون بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتم إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتم إرسال الكود المكون من 20 رقما للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، الطلاب بأنّ جميع اللقاحات التي يتم توفيرها للطلاب سواء في مراكز التطعيم بالجامعات أو المراكز المخصصة في مختلف المحافظات آمنة ولا تدعو للقلق، وضرورة الحصول على اللقاح حتى يتثني للمنظومة التعليمية تسيير العام الدراسي دون أي مشكلات متعلقة بجائحة كورونا.