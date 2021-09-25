وزير النقل: توريد الدفعة الأولى من قطارات تالجو الإسبانية نهاية العام

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه سيتوجه إلى إسبانيا صباح غد الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك لبحث طرق ومواعيد توريد أولى دفعات عربات تالجو الإسبانية، وذلك قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات.

تخطيط للمراجعات الفنية مع شركة تالجو الإسبانية

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم المراجعات الفنية مع شركة تالجو الإسبانية الخاصة بصفقة القطارات الإسبانية تالجو والبالغ عددها 6 قطارات، موضحاً أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد، في محطة مصر برمسيس والجيزة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمنع تهرب أي راكب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

ونوه وزير النقل، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.

صفقة القطارات الإسبانية عددها 6 قطارات

وأشار كامل الوزير، إلى أن صفقة القطارات الإسبانية والبالغ عددها 6 قطارات سيتم توريدهم إلى مصر نهاية العام الحالي بقيمة 226 مليون يورو، موضحاً أنه سيتم توريد أول قطار نهاية العام الحالي، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي، مؤكداً أن القطار الإسباني سيتكون من جرار وعربة توليد القوى وعربة نادي بوفيه، وتتكون عربات الركاب من 5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم وقف جميع القطارات القديمة عن التشغيل، مطلع يناير 2022، وسيتم تشغيل بدلا منها قطارات محسنة وحديثة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.