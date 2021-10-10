وزير الخارجية السوري يدعو مواطنيه بالخارج للاستثمار في بلدهم

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إن الأوضاع في سوريا أفضل بالنسبة للمستثمرين بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف المقداد، في حوار مع صحيفة «الوطن» السورية، أن «الظروف أصبحت أفضل، والأمراض التي كنا نعانيها سابقاً ستوضع خلفنا، لذلك أصبحت الأجواء الاستثمارية في سوريا مغرية».

وزير الخارجية السوري: الأجواء الاستثمارية في سوريا مُغرية

واعتبر المقداد أن ما يُسمى بهجرة الصناعيين السوريين أمر مبالغ به قائلا «أنا أسمع عن بعض الأعداد، وأقول إنه مبالغ به كثيراً، وإنه إذا ذهب أي اقتصادي سوري إلى جمهورية مصر العربية أو إلى أي بلد آخر فهو في بلده، وهكذا نتطلع نحن في سوريا إلى هؤلاء وأي استثمارات سورية في جمهورية مصر هي استثمارات ستعود في نهاية المطاف خيراً على رجال أعمالنا وعلى الوضع في سوريا».

المقداد: ندعو مواطنينا للاستثمار في بلدهم

وأشار المقداد إلى أنه «ليس المقصود أن يتم منع أحد من المواطنين من الاستثمار في بلدان عربية أخرى، لكننا ندعو كل هؤلاء المواطنين للاستثمار في بلدهم ولا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، حيث أصبحت الظروف أفضل وبعد حل بعض المشكلات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية والطاقة وغيرها أعتقد أن طريق العودة لهؤلاء يجب أن يكون معداً في كلا الاتجاهين، لأن الاستثمار في سورية سيصبح شيئاً مغرياً».

المقداد: نسعى إلى جذب استثمارات هائلة من الدول العربية

وتابع «لن ينضم فقط السوريون إلى هذا الاستثمار، بل إننا نسعى إلى جذب استثمارات هائلة من الدول العربية في الخليج وفي مصر وفي المغرب العربي ومن مناطق أخرى في العالم، والتي بدأت تتواصل معنا بالفعل»، مضيفا «لا أريد أن أفصح عن هذه الأطراف، لكنهم بدأوا يتواصلون معنا للعودة للاستثمار في سوريا بعد تهيئة بعض المستلزمات الضرورية لإعادة البناء».