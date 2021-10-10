مزايا جديدة على «واتساب».. منها «الرسائل الصوتية»

قال موقع WABetaInfo إن فريق العمل الخاص بتطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إضافة الكثير من الميزات الجديدة في الوقت الحالي.

تحسينات في طريقها إلى «واتساب»

وأضاف الموقع أن التطبيق سيحصل على العديد من التحسينات، لا سيما الرسائل الصوتية.

وتشير أحدث التقارير إلى أن WhatsApp يعمل على إمكانية إيقاف الرسائل الصوتية مؤقتًا أثناء تسجيلها، لتحديث مستقبلي.

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية لأنها لن تمكنك من التوقف عن التسجيل مؤقتا للرسائل القصيرة وإعادة الرجوع إليها ومتابعة التسجيل مرة أخرى، حيث إنه بعد إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية، ستجد زر تسجيل آخر عندما تضغط عليه، ستتمكن من استئناف تسجيل الرسالة الصوتية، وتم رصد هذه الميزة أثناء تطوير WhatsApp لنظام iOS ، ولكن WhatsApp موجود عليها على WhatsApp beta لنظام Android أيضًا.

800 مليون مستخدم نشط للواتساب

كان جان كوم مؤسس «واتساب»، كشف الأسبوع الماضي أن عدد المستخدمين النشطين على تطبيق «واتساب» وصل إلى نحو 800 مليون مستخدم حتى الأسبوع الماضي.

وأوضح «كوم» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التفرقة بين المستخدمين النشطين وغيرهم غير النشطين مهمة للغاية المسجل فقط لتوضيح أهمية التطبيق من عدمه.

وكان عدد مستخدمي تطبيق «واتساب» شهد نموا كبيرا منذ شهر يناير الماضي حتى قبل تعطل التطبيق الأسبوع الماضي عندما سجل نموا بلغ 100 مليون مستخدم نشط منذ يناير الماضي، إذ كان عدد مستخدمي التطبيق قبل نهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 700 مليون مستخدم.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ«الوطن»، قال محمد الحارثي المتخصص في الإعلام الرقمي، إن عدد مستخدمي الواتساب في مصر يصل إلى 46 مليون مستخدم، مؤكدا أن عدد الرسائل النصية التي يتم تداولها عبر التطبيق تصل إلى 165 مليار رسالة عبر التطبيق يومياً.