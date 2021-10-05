164 ألف دولار خسائر بعض الشركات في الدقيقة الواحدة أثناء تعطل «واتساب»

قال محمد الحارثي المتخصص في الإعلام الرقمي، إن توقف أكبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، حدث من قبل في شهر نوفمبر الماضي في تطبيق فيسبوك، وانقطع لمدة 10 ساعات.

وأكد «الحارثي» لـ «الوطن»، أن تأثير تعطل منصات التواصل الاجتماعي، كان أكبر أمس، عندما انقطع لمدة 6 ساعات، نظرا لانقطاع التواصل عبر تطبيق واتساب، الذي يعتمد عليها شرائح كبيرة في العالم من مقدمي الأعمال والخدمات.

46 مليون شخص يستخدمون واتساب في مصر

وأضاف «الحارثي»، أن عدد مستخدمي تطبيق واتساب يصل إلى نحو 2.9 مليار مستخدم في العالم، بينما عدد مستخدمي واتساب في مصر، يصل إلى 46 مليون مستخدم، لافتا إلى أن نحو 165 مليار رسالة نصية يجري تبادلها عبر تطبيق واتساب، لافتا إلى أن الأزمة أوضحت حجم استخدام التطبيق عالميا، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم تفصح شركة فيسبوك، عن الأسباب الحقيقية التي تسببت في تعطل منصات التواصل الاجتماعي أمس.

وقال «الحارثي»، إن خسائر الشركات التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا فيسبوك وتطبيق واتساب، وصلت إلى 164 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، مؤكدا أن ملايين الشركات حول العالم، باتت لا تنفذ عملياتها المالية، سوى عن طريق تلك التطبيقات والمنصات الاجتماعية.

هبوط أسهم فيسبوك بنسبة 4.9%

ولفت إلى أن أسهم شركة فيسبوك في البورصات العالمية، هبطت بنسبة 4.9%، في انهيار يعكس مدى ضعف العالم الذي يعتمد على تلك التطبيقات.

وأوضح المتخصص في الإعلام الرقمي، أن أهم الدروس المستفادة من أزمة الـ6 ساعات أمس، هو عدم الاعتماد على تطبيقات بعينها، لافتا إلى ضرورة وجود منصات تواصل محلية، خصوصا البحث عن بديل عند تعطل الإنترنت الذي أصبح مثل الكهرباء في المنازل، ولا يمكن استمرار العمل دونه، ويجب أن يكون هناك وعي كامل لاستخدام الإنترنت، والعمل على حماية الإنترنت ضد الهجمات السيبرانية الممنهجة.