دعوات في إيطاليا لحظر «جماعات فاشية» بعد مظاهرات ضد لقاح كورونا

بعد مظاهرات شهدتها إيطاليا أمس ضد التطعيم بلقاحات كورونا، دعا نواب وساسة إيطاليون يساريون، اليوم الأحد، لاتخاذ إجراءات لحظر الجماعات المؤيدة للفاشية، بعد يوم من قيام متظاهرين مناهضين لحملة التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا بتحريض من قادة اليمين المتطرف باقتحام مكتب نقابي في روما في اعتداء شبه باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في يناير 2021.

دعوات لحظر الجماعات المؤيدة للفاشية في إيطاليا بعد مظاهرات ضد لقاح كورونا

وخرج نحو عشرة آلاف متظاهر بعد ظهر أمس السبت للإعراب عن غضب شديد إزاء مطلب فرضته الحكومة ويقضي بضرورة أن يثبت العمال والموظفون أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أو تعافوا من المرض في الأشهر الأخيرة أو أجروا اختبارا مؤخرا وكانت نتيجته سلبية كي يتمكنوا من دخول مواقع العمل، وسيدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ منتصف أكتوبر الجاري.

واستخدم العشرات من المتظاهرين العصي والقضبان المعدنية والأعلام الإيطالية الملفوفة لشق طريقهم إلى الداخل، ودمروا الغرف، وقلبوا الأثاث.

كما اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة خلال محاولتهم الوصول إلى ساحة خارج قصر كيجي، مقر مكتب رئيس الوزراء والمتاخم للبرلمان الإيطالي.

احتجاز 12 متظاهرا من بينهم زعيم حزب يميني متطرف

وقالت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، إن 12 متظاهرا تم احتجازهم، من بينهم جوليانو كاستيلينو زعيم حزب فورزا نوفا السياسي اليميني المتطرف.

وكاستيلينو، الذي منع من التظاهر في روما بسبب أعمال عنف سابقة، كان أحد قادة حزب «فورزا نوفا» الذين حثوا أنصارهم على اقتحام مقر الاتحاد الوطني الإيطالي العام للعمال.

يشار إلى أن القرار الحكومى الإيطالى سيطبق على أماكن العمل العامة والخاصة، ويجب أن يكون بحوزة الموظف حين يدخل مكان العمل «بطاقة خضراء»، وللحصول عليها يجب أن يكون الشخص قد حصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أو أن تكون بحوزته وثيقة تفيد بتعافيه من كورونا في الأشهر الستة السابقة، أو اختبار سلبي للفيروس أجري خلال الساعات الـ 48 السابقة.