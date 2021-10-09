احتجاجات في روما ضد إجراءات كورونا.. والشرطة تواجه المتظاهرين بالمياه

نظم آلاف المتظاهرين مسيرة في شارع فيا فينيتو في روما وشوارع رئيسية أخرى اليوم السبت، واشتبك الكثير منهم مع الشرطة، احتجاجًا على قرار حكومي يتطلب تلقي لقاح كورونا أو حيازة شهادة تؤكد اختبارًا سلبيًا لـ كوفيد 19؛ وشرط حيازة جواز المرور الأخضر؛ للوصول إلى أماكن العمل بدءًا من الأسبوع المقبل.

روما تشترط تلقي لقاح كورونا للسماح بدخول أماكن العمل

ونظم المتظاهرون في البداية احتجاجا صاخبا ومصرحًا به، اليوم السبت، في ساحة ديل بوبولو، ثم غادر المتظاهرون الساحة الواسعة، واشتبكوا مع الشرطة أثناء توجههم عبر متنزه فيلا بورغيزي القريب، ثم تجمعوا في فيا فينيتو في مسيرة غير مصرح بها وفقًا لـ وكالة أسوشيتد برس.

ومنع أفراد الشرطة الذين يرتدون الخوذ ويحملون الدروع والهراوات، المتظاهرين من السير في الشارع الذي يمر أمام مكتب رئيس الوزراء ماريو دراغي؛ لكن مجموعة من المتظاهرين انفصلت وتوجهت إلى شارع آخر في منطقة التسوق الرئيسية التاريخية في روما، التي تنتهي بالقرب من مكتب رئيس الوزراء، وعليه شكلت الشرطة صفًا أمامهم بمساعدة عرباتها المصفحة، ورشت المتظاهرين بالماء لمنع وصولهم إلى مقر الحكومة الإيطالية.

المتظاهرون يرفعون شعارات «ارفعوا أيديكم عن عملنا»

فيما رفع العديد من المتظاهرين قبضاتهم المضمومة أو لوحوا بالأعلام الإيطالية وهتفوا «حرية»، وكتب على إحدى اللافتات «ارفعوا أيديكم عن عملنا».

وأفاد تلفزيون راي الحكومي، بأن عدد المتظاهرين بلغ 10 آلاف على الأقل، بينما قال المنظمون إن عددهم بلغ 100 ألف، وقال تلفزيون راي، إن متظاهرا واحدا على الأقل أصيب بجروح.

بدء تطبيق قرار الحكومة الإيطالية باشتراط تلقي لقاح كورونا 15 أكتوبر

وستصبح الشهادة في إيطاليا، المعروفة باسم «الجواز الأخضر» أو «الممر الأخضر» سارية المفعول في 15 أكتوبر الجاري، وستطبق القاعدة على أماكن العمل العامة والخاصة، ويجب أن يكون بحوزة الموظف حين يدخل مكان العمل «بطاقة خضراء»، وللحصول عليها يجب أن يكون الشخص قد حصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا أو أن تكون بحوزته وثيقة تفيد بتعافيه من كوفيد 19 في الأشهر الستة السابقة، أو اختبار سلبي للفيروس أجري خلال الـساعات الـ 48 السابقة.

ووفقا للقرار الحكومي يتعرض كل من الموظفين وأرباب العمل لغرامات إن لم يمتثلوا للقرار، كما يمكن إيقاف العامل في القطاع العام عن العمل إذا ظهر في مكان العمل 5 مرات دون تصريح المرور الأخضر.

يشار إلى أنه حتى اليوم السبت، جرى تطعيم 80% ممن يبلغون 12 عامًا أو أكثر في إيطاليا.