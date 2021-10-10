عارضتان بـ«تراثنا»: «مش مهم نبيع.. كفاية مشاركتنا في المعرض»

كان معرض «تراثنا»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة الفرصة الواعدة التي أتاحت لـ«دينا» و«ياسمين» وغيرهم من العارضين، استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض، وفتح أسواق تصديرية لمشغولاتهم في كل بقاع العالم.

دينا طلال، إحدى المشاركات في معرض «تراثنا»، وهي المشاركة الأولى الفعلية لها في المعرض، قالت: «شاركت السنة اللي فاتت تبع الغرفة بحاجات صغيرة، لكن السنة دي أنا بشارك بشغل باسمي ولوحدي».

«دينا»: أشارك في المعرض بمنتجات خشبية ومنتجات مُعاد تدويرها

وقالت «دينا»، لـ«الوطن»، إنها تشارك في المعرض بمنتجات خشبية ومنتجات مُعاد تدويرها، كما تعمل في تجديد الأثاث، فتعمل على تحويل الأثاث القديم المتهالك، الذي غالبًا ما يكون بني اللون، إلى قطع فنية.

«عندي ورشة صغيرة بشتغل فيها لوحدي وأوقات بستعين بنجار»، بحسب «دينا» التي أضافت قائلة: «شاركت في العديد من المعارض الفنية، ولكن معرض تراثنا شيء تاني، مبسوطة جدًا وشغلي نازل وسط ناس تقيلة، الدولة بذلت شغل عظيم، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فاق الوصف».

حرص الدولة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمشاركين كان من الأشياء التي لاقت إشادة دينا «حاجة تفرح والمعرض فرصة عظيمة لأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة لترويج شغلهم».

وأكدت «دينا»، أن معرض تراثنا هذا العام الاهتمام به أكبر، ما يعني أن الحرف والفنون اليدوية تستحق الاهتمام فعلًا، حيث تقدم الدولة خدمات للحرفيين، من دورات تسويق إلكتروني وخدمات تصوير للمنتجات بشكل احترافي وفتح مجال تواصل مع مسؤولين لمساعدة أصحاب الحرف للمشاركة في معارض خارج مصر، مضيفة: «الفرصة متاحة لكل الناس، وأي حد يقدر يلاقي اللي يسمعه ويقدر شغله».

«الدورة المقبلة من المعرض سأعمل على توسيع مجال عملي لأشارك بشكل أقوى»، بهذه العبارة أنهت دينا حديثها، معربة عن تطلعها لتطوير مشاركتها.

«ياسمين»: مش فارق معايا أبيع شغلي زي ما أنا سعيدة لمجرد مشاركتي في المعرض

لم يكن الأمر بالنسبة لـ«ياسمين» مختلفا عن زميلتها «دينا»، حيث كانت هذه هي مشاركتها الأولى في المعرض، وقالت في حديثها لـ «الوطن»، إنها زارت المعرض في دورته السابقة كزائر واليوم هي من المشاركين فيه، وتشارك «ياسمين» في المعرض بأعمال الجلود، موضحة أنها «تطورت في تلك الصناعة اليدوية أثناء فترة كورونا إلى أن وصلت إلى مستوى يليق بمعرض مثل تراثنا».

«المعرض له هيبة، شعور إن في كل مكان في فنون شعور مريح، فرحانة بكل الصناعات ومش فارق معايا أبيع شغلي زي ما فارق معايا إني أكون موجودة في مكان زي دا وسط كل الحرف العظيمة دي»، بهذه الكلمات أعربت «ياسمين» عن سعادتها لمجرد مشاركتها في معرض «تراثنا».

ويُعد معرض تراثنا أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية، أقيم بداية من 9 أكتوبر ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر، شارك فيه هذا العام ما يزيد عن 1500 مشارك من كل مكان في مصر، وتم تخصيص جناح لعرض منتجات 20 عارضا من مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والمعرض المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أحد أكبر الأحداث السنوية التي يتم تنظيمها في مصر، ونظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويجمع المعرض الحرفيين والمتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من شتى بقاع الجمهورية، وذلك لعرض آلاف القطع الفريدة المستوحاة من التراث المصري العظيم.