الخطيب: معرض تراثنا يحيي ويعظم الصناعة الوطنية «فيديو»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ كل شيء يتم في الدولة المصرية يتم عبر فلسفة ولا يتم شيء دون فلسفة، شارحا أن السبب وراء اهتمام الدولة المصرية بمعرض تراثنا يأتي كونه إحياء للصناعة الوطنية المصرية، فمعرض تراثنا يوطن الصناعة العالمية ويوطن كل المنتجات التي تحتاجها الدولة، بداية من صناعة الأسلحة وحتى أصغر الصناعات، حيث يتم توطين الصناعات بمصر، بحيث تكتسب مصر خبرة إدارة كل الصناعات حتى تقلل من الاستيراد وتعتمد على الصناعة المحلية وتصبح بالمستقبل القريب دولة مصنعة مثل الدول المتقدمة، فكل الدول التي تصنع حاليا وطنت صناعاتها بالبداية وصممت تكنولوجيا ونقلتها بالنقل أو الخبرة أو الاكتساب، مؤكدا على أن مصر تسير بهذا الطريق بشكل عميق جدا.

معرض تراثنا يعظم من الصناعات الوطنية

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنَّ معرض تراثنا يعظم من الصناعات الوطنية ويعلي القيمة الوطنية للبلاد، وخصوصا صناعات الحرف المصرية الشهيرة فمصر تكبرها وتعظمها وتنميها وتشجعها، مؤكدا على أن مصر دولة حضارية عمرها يزيد عن 7000 سنة، ولديها حضارة كبيرة عميقة تأخرت 100 عام أو 200 عام بغض النظر عن الأسباب، ولكن يجري الآن إحياء الأمة المصرية على كل المستويات.

الرئيس السيسي يهتم بكل الأمور

وأشار رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إلى أن جائزة معرض تراثنا ليست هدفا في حد ذاتها ولكن الهدف هو تعظيم هذه النماذج في المجتمع وتقويتها وتشجيعها لتصبح نموذجا للمجتمع كله، موضحا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة جائزة إحدى الفائزات بأفضل مشروعات معرض «تراثنا»، وهي سيدة من سوهاج وتعول 8 أطفال، يشير إلى أن الرئيس السيسي يهتم بصغائر الأمور، فكما يهتم الرئيس السيسي بتوطين الصناعة في مصر يهتم بنموذج سيدة صغيرة تصنع بعض الخوص، وهو يدل على اهتمام الدولة العميق بكل المسائل.