مواعيد معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية وطرق الوصول إليه

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، إذ بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن مواعيد معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية، والذي يضم نحو 1500 عارض محلي، إضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية وفقًا للصفحة الرسمية للمعرض على النحو التالي:

مواعيد معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً خلال فترة المعرض من 9 أكتوبر حتى 15 أكتوبر 2021، إذ يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير في التجمع الخامس، علمًا بأنّ الحضور مجاني لجميع الزوار دون أي رسوم.

طريقة الوصول إلى معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية

وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة للمعرض، أعلن عن تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين المهمة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من 10 صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض 10 ونصف مساءً.

وجاءت خطوط الرحلات على النحو التالي:

‎- الخط الأول: ميدان التحرير (أمام جو باص) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) - ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية) - نادي السكة الحديد - المعرض، والعودة في نفس الخط.

‎- الخط الثاني: سينما روكسي (مصر الجديدة) - منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة) - سنترال ألماظة - سيتي ستارز مول - أول شارع مكرم عبيد - أول شارع عباس العقاد - ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض، والعودة في نفس الخط.‎

- الخط الثالث: محيط مسجد المشير - المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل إلى مركز المعارض الدولي.

ويمكنك الاطلاع على جميع العارضين في معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية من هنــــــــــــا.

وتهيب إدارة المعرض بالزوار الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات كورونا، حيث يُنصح بارتداء الكمامات أثناء استقلال الأوتوبيسات أو خلال فترة تواجد الزائر في المعرض.