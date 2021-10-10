استبعاد 97 طالبا واستبدالهم بآخرين في تمريض سوهاج.. أزمة تثير الجدل

فوجئ 97 طالبًا وطالبة من المقبولين بمدارس التمريض بمحافظة سوهاج، بعد أن أعلنت نتائجهم بالقبول ونشرت أسماؤهم على الصفحة الرسمية المعتمدة للتمريض بسوهاج، بكشوف جديدة معتمدة خلت من أسمائهم دون أسباب؛ الأمر الذي سبب حالة من الجدل والسخط بين الطلاب والطالبات المقبولين وأولياء أمورهم الذين تكبدوا شراء مستلزمات الدراسة بتكلفة تصل لـ3 آلاف جنيه.

قائمة جديدة للمقبولين بمدارس التمريض واستبعاد 97 طالبا مقبولا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض بالمحافظة، وتلقت مدارس التمريض أوراق المتقدمين، وحددت موعداً لإجراء اختبارات اللازمة، وأعلنت نتائج الاختبارات للطلاب والطالبات، بأسماء المقبولين على الموقع الرسمي لإدارة تمريض سوهاج على «فيس بوك»، لتعم الفرحة لدى الطلاب وأسرهم الذين استعدوا لشراء مستلزمات الدراسة في مدارس التمريض.

إلا أن الأمر لم ينته عند هذا، فقد أعلنت إدارة التمريض بالمحافظة عن قائمة جديدة للمقبولين في مدارسها وألغت القائمة الأولى التي حذف منها 97 طالباً وطالبة منها بعد أن تم قبولهم في وقت سابق، حيث استبعد 11 طالبًا وطالبة من تمريض المراغة، و86 طالبة من مراكز طهطا وطما وجهينة؛ الأمر الذي أحدث حالة من الاستياء بين الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

أولياء الأمور: اشترينا مستلزمات الدراسة بقيمة 3 آلاف جنيه

قال شحاته محمد أحمد، يقيم قرية شطورة بمبكز طهطا شمال سوهاج، ولي أمر إحدى الطالبات المستبعدات من مدرسة التمريض، في تصريحات لـ«الوطن»: «إن ابنته منة الله تقدمت لامتحانات الالتحاق بمدرسة التمريض وبعد اجتياز الامتحان وإعلان نجاحها طلبوا منها شراء مستلزمات الدراسة بمدرسة التمريض»، لافتا إلى أنه أنفق حوالي 3 آلاف جنيه لشراء الملابس، والاحتياجات الخاصة بابنته؛ لكنه وجد نفسه في حيرة وصدمة بعد أن استبعدت ابنته وآخرين من القائمة المعلن عنها؛ لأسباب غير مفهومة، وإعلان قائمة جديدة دون تحديد أسباب لما حدث.

وقال أيمن محمد خليفة، يقيم دائرة مركز المراغة، وولي أمر طالب في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنه «بسام» قد اجتاز اختبارات مدرسة التمريض بمدينة المراغة، وأعلن عن قبوله بها، موضحًا أن لديه كشفًا يتضمن وجود اسم ابنه ضمن المقبولين إلا أنه تغير واستبعد اسم ابنه وآخرين ولم يوضح القائمون على المدرسة أسباب ما حدث.

وأضاف: «أن ما حدث أمر غير مقبول ومرفوض فبعد أن تم إعلان النتائج وإصدار الكشوف، وشراء أولياء الأمور للزي المدرسي يستبعدوا ليدخل غيرهم المدرسة في مجاملة صارخة وواضحة لطلاب آخرين».

حاولت «الوطن» الحصول على رد من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلا أنها لم ترد على الاتصالات الهاتفية.