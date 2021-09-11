«صحة سوهاج»: تطعيم 200 ألف مواطن بلقاحات كورونا

كشفت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن موقف تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث أكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن بلقاحات كورونا، بمختلف مراكز التطعيم في المحافظة، منذ بداية حملة التطعيم في مارس الماضي.

وأشادت وكيل وزارة الصحة، في بيان أصدرته المديرية، اليوم السبت، بوعي المواطنين، وحرصهم على التطعيم باللقاح، كما أوضحت أن وزارة الصحة وضعت تسهيلات للحصول على اللقاح، من خلال التسجيل فقط، والذهاب إلى أقرب فريق متنقل، وتلقي اللقاح دون تعقيدات.

كما أشارت «حامد» إلى زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بمحافظة سوهاج، إلى 15 مركزاً لاستقبال المواطنين، بجانب الفرق المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة يومياً، لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والتيسير عليهم، وأوضحت أن «هناك 11 مركز لقاح مخصص لأهالينا المسافرين، ونعمل على زيادتها في أقرب وقت».

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في سوهاج، للتيسير على المواطنين أثناء التطعيم، وتنظيم توافد المواطنين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المراكز، وخاصةً إجراءات ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وناشدت وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي التطعيم، والتوجه إلى أقرب فريق متنقل وأخذ اللقاح، كما أكدت أن جميع اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين أو المسافرين.

وشهدت محافظة سوهاج، خلال الفترة الأخيرة، إجراءات احترازية مشددة، للحد من ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وتم تطبيق تلك الاشتراطات بجميع المصالح الحكومية.