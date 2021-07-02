تعرف على شروط ودرجات تنسيق تمريض سوهاج 2021
كتب:
خالد الغويط
11:44 ص | الجمعة 02 يوليو 2021
تعرف علي شروط ودرجات تنسيق تمريض سوهاج 2021
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن شروط وقواعد ودرجات تنسيق تمريض سوهاج 2021 في 11 مدرسة للتمريض بمراكز «سوهاج، اخميم، ساقلته، طما، طهطا، جهينة المراغة، المنشاه، جرجا، البلينا، دارالسلام»، واختلفت درجات القبول في كل منطقة حيث تلاحظ انخفاض مجموع القبول في مراكز محافظة سوهاج الجنوبية لعدم وجود إقبال كبير، بخلاف مراكز المحافظة الشمالية حيث تم رفع درجات القبول في تلك المدارس وسجلت مدينة جرجا أدني درجات قبول بمجموع 200 درجة للشهادة الإعدادية العامة بنات، بينما سجلت 346 درجة للشهادة الازهرية، كما أعلنت مديرية الصحة عن الشروط العامة وضوابط قبول تنسيق تمريض سوهاج 2021
درجات القبول في تنسيق تمريض سوهاج 2021
أعلنت مديرية الصحة في سوهاج درجات القبول في مدارس التمريض البالغ عددها 11 مدرسة وتفاوتت درجات القبول في المدارس الشمالية عن المدارس الجنوبية وتراوحت درجات القبول في مدارس المحافظة الجنوبية من 200 درجة إلى 260 درجة للبنات، أما البنين فتراوحت درجات القبول من 260 درجة الي 270 درجة، أما في مدارس المحافظة الشمالية تراوحت درجات القبول من 270 الي 275 للبنات، و270 الي 277 درجة للبنين
شوط القبول في تنسيق تمريض سوهاج 2021
الحصول على الشهادة الإعدادية لعام 2021 من محافظة سوهاج
أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين الجنسية ومن
مواليد محافظة سوهاج ومن ذات النطاف الجغرافي للمدرسة المتقدم لها
ألا يقل السن فى أول أكوبر 2021 عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة
ألا يكون الطالب متزوج وألا يتزوج طوال فترة قيده بالمدرسة
أن يحصل على الحد الأدنى للتقديم
أن ينجح فى الاختبارات الشخصية وكشف الهينة وفى الكشف الطبي
أن يحصل علي 7 درجات على الأقل فى اختبارات الإملاء باللغة العربية وعلى 7 درجات علي الأقل فى اختبار اللغة الانجليزية
محتويات الملف في تنسيق تمريض سوهاج 2021
شهادة ميلاد الطالب أصل كمبيوتر
صورة من شهادة الاعدادية
صورة من شهادة الابتدائية
شهادة حسن سير وسلول للطالب من المدرسة الإعدادية
إقرار بان الطالب غير متروج ولن يتزوج حلال فترة قيدة بالمدرسة
6 صور شخصية حديثة للطالب
صورة بطاقة ولى الأمر
دوسيه ورقي حافظة بلاستيك