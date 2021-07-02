تعرف على شروط ودرجات تنسيق تمريض سوهاج 2021

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن شروط وقواعد ودرجات تنسيق تمريض سوهاج 2021 في 11 مدرسة للتمريض بمراكز «سوهاج، اخميم، ساقلته، طما، طهطا، جهينة المراغة، المنشاه، جرجا، البلينا، دارالسلام»، واختلفت درجات القبول في كل منطقة حيث تلاحظ انخفاض مجموع القبول في مراكز محافظة سوهاج الجنوبية لعدم وجود إقبال كبير، بخلاف مراكز المحافظة الشمالية حيث تم رفع درجات القبول في تلك المدارس وسجلت مدينة جرجا أدني درجات قبول بمجموع 200 درجة للشهادة الإعدادية العامة بنات، بينما سجلت 346 درجة للشهادة الازهرية، كما أعلنت مديرية الصحة عن الشروط العامة وضوابط قبول تنسيق تمريض سوهاج 2021

درجات القبول في تنسيق تمريض سوهاج 2021

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج درجات القبول في مدارس التمريض البالغ عددها 11 مدرسة وتفاوتت درجات القبول في المدارس الشمالية عن المدارس الجنوبية وتراوحت درجات القبول في مدارس المحافظة الجنوبية من 200 درجة إلى 260 درجة للبنات، أما البنين فتراوحت درجات القبول من 260 درجة الي 270 درجة، أما في مدارس المحافظة الشمالية تراوحت درجات القبول من 270 الي 275 للبنات، و270 الي 277 درجة للبنين

شوط القبول في تنسيق تمريض سوهاج 2021

الحصول على الشهادة الإعدادية لعام 2021 من محافظة سوهاج

أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين الجنسية ومن

مواليد محافظة سوهاج ومن ذات النطاف الجغرافي للمدرسة المتقدم لها

ألا يقل السن فى أول أكوبر 2021 عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 سنة

ألا يكون الطالب متزوج وألا يتزوج طوال فترة قيده بالمدرسة

أن يحصل على الحد الأدنى للتقديم

أن ينجح فى الاختبارات الشخصية وكشف الهينة وفى الكشف الطبي

أن يحصل علي 7 درجات على الأقل فى اختبارات الإملاء باللغة العربية وعلى 7 درجات علي الأقل فى اختبار اللغة الانجليزية

محتويات الملف في تنسيق تمريض سوهاج 2021

شهادة ميلاد الطالب أصل كمبيوتر

صورة من شهادة الاعدادية

صورة من شهادة الابتدائية

شهادة حسن سير وسلول للطالب من المدرسة الإعدادية

إقرار بان الطالب غير متروج ولن يتزوج حلال فترة قيدة بالمدرسة

6 صور شخصية حديثة للطالب

صورة بطاقة ولى الأمر

دوسيه ورقي حافظة بلاستيك