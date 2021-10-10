عيسي اسكندر : فرص استثمارية ضخمة في الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب

شارك الدكتور عيسي اسكندر -رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا والمدير الإقليمي للكونفيدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الاوسط - في مؤتمر back better together معًا نعيد البناء بشكل أفضل" خلال الاسبوع الإيطالي الإفريقي للأعمال والذي عقد علي مدي اليومين الماضيين في العاصمة الإيطالية روما ، بهدف التواصل والتعاون بين إيطاليا ودول القارة الافريقية .

وإستعرض إسكندر خلال كلمته أمام المؤتمر، الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر متاح لجميع المستثمرين الأجانب للاستثمار بها خاصة في ظل ما تشهده مصر الآن من استقرار وأمن ، وما تقدمة الحكومة المصرية من امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ولفت رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الي الفرص الاستثمارية الضخمة في مصر ،و الإهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة مشروعات إقتصادية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية الحرة .

وأشار رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا الى المنتدى الاقتصادي المصرى- الايطالي الذي اقيم في كل من نابولي - ايطاليا "سبتمبر ٢٠١٩" ، و بالقاهرة في ديسمبر من نفس العام .

وتطرق اسكندر في كلمته الي جهود الدولة المصرية لجذب السياحة الدينية خاصة في ظل عمليات التطوير والتنمية لمشروع مسار العائلة المقدسة في مصر الذي تم ضمه لبرامج السياحة الدينية المعترف بها من الفاتيكان .

وقال إسكندر " إن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يعد من أهم المسارات الدينية الكبري الجاهزة لاستقبال السائحين من جميع دول العالم.

وأضاف " أن هناك أيضًا "مشروع لم الشمل"للحد من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ، ومشروع المصانع المفتوحة "اوبن فاكتورى" الذى يقوم بتنفيذه حاليا في مصر، وهى مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا.

و ناقش المؤتمر قضايا التحول البيئي و التحديات المستقبلية التي تواجه العمل على تطوير كل ماهو يساعد علي حماية البيئة.

وشارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من الوزراء من عدد كبير من الدول الأفريقية ،إضافه الي عدد كبير من الشركات الايطالية التى لديها رغبة فى الاستثمار فى افريقيا والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في دول القارة الافريقية .