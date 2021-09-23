اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينظم ندوة عن العمالة المصرية

نظم اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، ندوة عن العمالة المصرية ودور المرأة المصرية العاملة في إيطاليا، وناقشت الندوة عدد من المشاكل التي تعاني منها العمالة المصرية في إيطاليا، مثل فتح مدارس لتعليم اللغة العربية للأطفال، والحصول على مقر التقاء دائم لهم للتجمع وإقامة احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات الاجتماعية والثقافية والقومية، إضافة إلى مشكلة الاندماج واللغة وإتاحة فرص العمل والحصول على رخصة القيادة الإيطالية.‏

لقاء مع مسؤولي روما عقب الانتخابات المحلية لحل مشكلات العمالة المصرية

وفي بداية الندوة، رحب الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بأعضاء الاتحاد، ووعدهم بالسعي بكل جهد لحل مشاكلهم ومتابعة الأمور المتعلقة بالمقر والحصول عليه، كما وعدهم بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات المحلية في مدينة روما في الرابع من أكتوبر المقبل، بأنه سيلتقي مع مسؤولي المقاطعة لطلب مقر دائم للعمالة المصرية.

تنظيم لقاءات مع العمالة المصرية في جميع المقاطعات الإيطالية

وأشار «إسكندر» إلى أنه على تواصل مع إدارة المرور الإيطالية، لتصرح للمصريين بأن يكون امتحان القيادة باللغة العربية، كاشفا عن وصول خطاب رسمي للاتحاد بذلك.

من جانبه قال محمد جمعة، المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن الاتحاد سينظم لقاءات أخرى مع العمالة المصرية في جميع المقاطعات الإيطالية للعمل على تحقيق التواصل والترابط بين العمالة المصرية في إيطاليا.

شارك في الندوة عدد من الأسر المصرية المقيمة في أوستيا روما، وبحضور ممثلي المرأة في أوستيا روما، وعلى رأسهم جهاد الدخميسي وندى كامل، ممثلة المرأة عن مقاطعة فلورنس.