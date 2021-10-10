وليد سليمان في أول تعليق على خسارة الدوري والسوبر: ضغط مباريات «فيديو»

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على خسارة الأهلي لكأس السوبر المصري، ومن قبله لقب الدوري العام، قائلا: إن النادي الأهلي حينما يخسر أي بطولة يكون الأمر صعب للغاية، لأن الجمهور غير معتاد على ذلك، موضحا أن الجميع قدم ما عليه هذا الموسم، لكن ضغط المباريات، وعدم انتظام جدول المباريات، هو ما تسبب في خسارة هذه الألقاب.

وأضاف «سليمان»، خلال استضافته اليوم، في برنامج «مساء dmc»، الذي يذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلامية إنجي راضي، أن الضغط وعدم انتظام البطولة، سببا إرهاقا كبيرا للاعبين وللفريق بشكل عام، موضحا أن الفريق كان يخوض تقريبا مباراه كل 48 ساعة، بالإضافة إلى السفر المتكرر بسبب المباريات الأفريقية، واصفا كل ذلك بـ«موضوع صعب جدا».

خسارة الدوري كان أمرا صعبا على لاعبي الأهلي خاصة بعد فارق الـ6 نقاط

وأشار لاعب النادي الأهلي، إلى أن خسارة البطولتين كان أمرا صعبا على جميع اللاعبين، وليس بالسهل كما يظن البعض، بعدما كنا الفريق الأقرب للبطولة، وكنا متفوقين على الفريق المنافس لنا نادي الزمالك بحوالي 6 نقاط، مؤكدا أن جميع اللاعبين بعد خسارة الدوري، تعاهدوا على مصالحة جماهيرهم بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الفيديو الشهير للكابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد مباراة الجونة بنهاية الدوري، قال لهم تقريبا نفس هذا الكلام، حينما أكد لكل اللاعبين، أنهم قدموا ما عليهم، لكن الإرهاق وضغط المباريات منعهم من لقب الدوري.

وليد سليمان: بعد خسارة الدوري قلت للاعبين لازم نصالح جمهورنا

وأوضح أن رئيس النادي الأهلي، أخبرهم أيضا بضرورة العمل بجهد في الفترة المقبلة، لتعويض الجمهور عن خسارة هذا اللقب المحلي، مشيرا إلى أن هذا الكلام أيضا قاله هو، واللاعبين لأنفسهم داخل غرف تغيير الملابس.

وتابع «سليمان»: «قلت للاعبين أنا مريت بظروف زي دي قبل كدا في النادي، وعارف إن الجمهور بيبقى زعلان، فقلت لهم إننا لازم نفكر نصالح جمهورنا في أقرب فرصة، ولسه قدامنا بطولات كتير لازم نقاتل عليها».