شوبير يمدح سياسة الأهلي.. ويحدد تاريخ عودة وليد سليمان

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بسياسة النادي الأهلي، في ملف تجديد عقود لاعبيه، معلناً تمديد إدارة القلعة الحمراء، عقد الثنائي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، والتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، والذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم المقبل 2022، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، خاصةً وأن الثنائي من العناصر الأساسية للفريق.

وقال «شوبير» عبر برنامجه الصباحي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الأهلي قام بتمديد عقد السولية 3 مواسم، كما مدد عقد علي معلول، حتى عام 2024، وأريد أن أبدي إعجابي بسياسة الأهلي، في هذا الأمر للحفاظ على استقرار الفريق».

وانتقل نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، للحديث عن وليد سليمان لاعب الأهلي، قائلاً: «وليد سليمان سيعود إلى الملاعب مع بداية مارس، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً».

وكان وليد سليمان، قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة ‏الخلفية.‏

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أعلن قبل كأس العالم للأندية الذي حصد خلاله الأهلي، المركز الثالث والميدالية البرونزية، غياب وليد سليمان، لمدة 4 أسابيع كاملة، بسبب الإصابة التي ضربته في العضلة الخلفية، حيث أكد مدير الكرة بالأهلي، أن وليد سليمان، يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الفريق لمدة 4 أسابيع قبل العودة مجددًا للمباريات.

وبدأ وليد سليمان، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق، حيث من المقرر عودته إلى الملاعب خلال أسبوعين.

وكان الجهاز الفني قرر اصطحاب وليد سليمان إلى قطر، رغم عدم مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية، كنوع من أنواع الدعم له بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في المونديال.