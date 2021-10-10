وليد سليمان عن خصم الـ300 ألف: «زعلنا على خسارة البطولتين مش الفلوس»

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على خصم إدارة النادي 300 ألف جنيه من كل لاعب، ومن المدير الفني للفريق بيستو موسيماني، واعتراض مدرب الفريق على هذا الإجراء، قائلا: «للأمانة معرفش ايه اللي دار بين النادي وموسيماني في موضوع الخصم اللي يخصه».

أما عن الخصم الذي يخص اللاعبين، فأوضح «سليمان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، اليوم، الذي يذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلامية إنجي راضي، أن اللاعبون لا يستطيعوا الحديث عن هذا الأمر إطلاقا، مؤكدا في الوقت ذاته، على تقبل اللاعبين لأي إجراء من النادي، مضيفا: «إحنا حاسين إننا زعلنا جمهورنا، والنادي عمره ما بيتأخر عننا في أي حاجة، ودايما لما بيشوف لاعب ماشي كويس جدا بيكافئه».

وليد سليمان: الخصم لا يشغل لاعبي الأهلي ولم نقابل رئيس النادي من وقتها

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يشغل اللاعبين، ومن بعد هذا اللقاء، لم يتقابلوا بالأساس مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتحدث في أي شيء يخص حث النادي على العودة في هذا القرار.

نجم الأهلي: بعد خسارة صن داونز النادي خصم من كل لاعب 10% من قيمة عقده ولم يكن هناك اعتراض

وأشار لاعب النادي الأهلي، إلى أن هذا الإجراء لم يكن الأول، مضيفا بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من نادي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، جرى خصم 10% من قيمة عقد كل لاعب، ولم يعترض أحد منا حينها.

وأردف أن هذا الخصم كان بسبب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، فتعاهدنا على تحقيق تلك البطولة، وهو ما نجح الفريق في فعله الموسم التالي، وحققنا البطولة مرتين وليس مرة واحدة.

وأكد لاعب النادي الأهلي، أن حزن لاعبي الأهلي لم يكن بسبب قيمة الخصم الذي أجبرهم النادي عليه، لكن كان بسبب خسارتهم لبطولتين في وقت قليل، مواصلا: «مش متعودين في النادي الأهلي، نخسر بطولتين في وقت قليل، لما بنخسر بطولة نعوضها بسرعة عشان نلحق نصالح جمهورنا».